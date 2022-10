Plus de 1000 personnes pour Think Pink, contre le cancer du sein, à Bastogne

Dans le cadre de cette Octobre rose, la Commune de Bastogne a signé il y a peu une convention pour devenir Ville rose. De nombreuses activités ont ainsi été mises en place avec des calicots, des commerces qui ont joué le jeu et puis différentes animations dont le point d’orgue était la manifestation de dimanche.

"C’est une réussite qui va au-delà de nos espérances, se félicite Xavier Goose, du groupe Co’Pink qui a mis en place différentes activités, dont la course de dimanche. Bastogne est une petite ville et tout le monde se connaît. On a vraiment senti un élément de solidarité qui a également été soutenu par la signature de la Commune de la convention."

Coureurs et marcheurs ont participé en nombre à la première édition de Race for the cure. ©ÉdA

Au final, ce sont plus de mille personnes qui se sont inscrites pour le jogging et pour les différentes marches. Ce qui fait de ce Race for the Cure bastognard, le deuxième rassemblement le plus important en Belgique.

"Au départ, on espérait rassembler durant tout le week-end une somme de 10 000 euros, mais nous avons déjà pu récolter 17 000 euros rien que pour les inscriptions, poursuit M. Goose. On peut donc se donner de nouveaux objectifs et pourquoi pas atteindre une somme de 25 000 euros."

Les Bastognards ont donc fait preuve d’une belle solidarité avec un succès qui devrait motiver les organisateurs à poursuivre l’opération dans les années à venir.