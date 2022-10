Ces nœuds que les marins nomment nœuds d’ajut parce qu’ils joignent, ils ajustent.

Dans le cas particulier de la chaussure, le nœud d’ajut joint les deux bouts d’un même lacet. C’est un nœud qui, surtout si on le double au moment de faire les boucles, est fiable, solide et facile à délier. Le lacet dans son entier produit, lui, le serrage suffisant de la chaussure au pied.

Avec le serrage du lacet et son blocage par le nœud, le maintien de la chaussure au pied est parfaitement assuré.

Et donc ce nœud, d’une grande utilité dans le quotidien de chacun de nous, porte un joli nom dans notre coin (tant en France qu’en Belgique): on l’appelle le flot. Peut-être qu’aujourd’hui, en Belgique, on le connaît mieux dans sa variante féminine: la floche ?

Michel Tamine, dans son glossaire Le parler des Ardennes, définit le flot comme suit: "Nœud à double boucle. Latin floccus (flocon, chose insignifiante)."

J’aime bien la référence au flocon, c’est poétique, mais j’aime moins la chose insignifiante…

Ça ne va pas, je trouve, avec le lacet de chaussure, avec surtout l’importance de son nouage.

Pour un enfant, c’est une étape capitale, l’apprentissage du nouage des lacets, ce moment où il saura faire ses flots tout seul.

Et ce nœud de lacet, ce nœud d’ajut, ce flot, a encore un autre nom, très beau ; c’est le nœud de rosette.

On le retrouve dans une des fabulettes d’Anne Sylvestre, celle intitulée Pour mettre ses chaussures. Elle dit ceci: "Vite un nœud/Vite deux/Une rosette/Ça tient mieux." Mais voilà: le progrès fait rage partout, dans le domaine de la chaussure comme dans tous les autres…

Et les chausseurs qui veulent chausser moderne se lancent, de plus en plus, dans la chaussure autolaçante.

Comme dans le film Retour vers le futur, oui !