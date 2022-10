La Bibliothèque de l’Académie provinciale est ouverte!

Le nom d’Académie vient de la dénomination d’un jardin d’Athènes où Platon institua son école de philosophie, vers 387 avant J.C. Les orateurs qui y prenaient la parole furent appelés 'Académiciens'. Tout le monde connaît l’Académie française, fondée par Richelieu en 1635. Elle comprend 40 membres.

L’Académie luxembourgeoise, fondée en 1934 sous l’impulsion de passionnés dont Marcel Bourguignon, directeur des archives de l’état, Pierre Nothomb et d’autres, s’inspire de ces prestigieuses institutions. Par coquetterie elle ne compte que 39 membres pour se différencier de sa célèbre parente. Son objet est de "favoriser tout ce qui peut contribuer à une meilleure connaissance et à l’honneur de la province de Luxembourg. C’est une association d’artistes, d’écrivains et d’érudits de nationalité belge appartenant à la province de Luxembourg par leur naissance, leur résidence ou leurs travaux". Elle est la seule académie régionale de ce type en Belgique.

Les artistes lèguent une partie de leurs œuvres

L’Académie disposait de locaux attenants à la Bibliothèque de la Maison de la Culture. De nouveaux locaux, plus grands et plus confortables ont été mis à disposition par la Province. La maison de la Culture arlonaise étant reprise par la Ville d’Arlon, Vincent Magnus a confirmé que l’accord serait prolongé sur du long terme. "Nous pourrons y travailler de manière plus efficace que dans le local étroit qui était le nôtre, s’exprime la présidente dans son discours de bienvenue. Nous avons nettoyé et aménagé ces bureaux. Nos activités peuvent maintenant prendre leur vitesse de croisière."

"Au fil du temps, beaucoup d’artistes ont légué une partie de leurs œuvres à l’Académie, explique Philippe Greisch, une des chevilles ouvrières de l’Académie. Plus de 1800 œuvres ont été répertoriées par la Bibliothèque de la Province, mais nous devons encore trier et classer une trentaine de caisses à bananes. C’est un véritable trésor éclectique, qui outre de nombreux ouvrages, comprend aussi les archives de la province de 1860 à 1960. Celles de 1961 à nos jours sont toujours conservées par les services de la Province."

Renseignements complémentaires sur le site de l’Académie: https ://academieluxembourgeoise.net/