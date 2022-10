François Roelants du Vivier sort un ouvrage sur Jean-Baptiste Nothomb et son "pays convoité"

Séparation du Grand-duché

Son parcours est particulier: révolutionnaire en 1830, il est à la base de la Constitution belge. "Il va devenir très vite ministre, puis Premier ministre. C’est le plus jeune Premier ministre de notre histoire" constate François Roelants du Vivier. Ce dernier nous fait suivre les pas de Jean-Baptiste Nothomb. Sa vie de famille, ses combats, ses déchirements, comme celui d’accepter la séparation du Grand-duché de Luxembourg, ses envolées parlementaires ou encore son rôle de diplomate, notamment à Berlin. "Pendant 36 ans il représentera la Belgique à Berlin. Il était le doyen du corps diplomatique, étant très écouté" souligne encore l’auteur. Mettant en avant une belle particularité de son ouvrage: "Sa vie à Berlin n’a pas été étudiée en profondeur. La dernière biographie de Jean-Baptiste Nothomb date de 1946. À cette époque, au sortir de la Seconde Guerre, il n’était pas forcément de bon ton de mettre en avant l’intérêt qu’un des fondateurs de la Belgique avait pour l’Allemagne." Ce manque est aujourd’hui réparé.

Si l’auteur est de la famille de Jean-Baptiste Nothomb, ce n’est pas cet aspect qui a motivé sa démarche, lui qui fut député européen, député et sénateur: "En tant que parlementaire, je me suis rendu compte de la grande méconnaissance de l’histoire de Belgique, de sa construction." Rien n’était pourtant une évidence en 1830: "La Belgique était vue, imaginée comme une aventure provisoire et à terme, elle serait dépecée ou annexée. La France, par exemple, était dans cette optique" Le titre du livre "Un pays convoité – Jean-Baptiste Nothomb (1805-1881) et la construction de la Belgique" est à lui seul un résumé de ces enjeux autour de notre pays. Notons que la préface est signée par un autre éminent constitutionaliste, Francis Delpérée.

