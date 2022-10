L'association "Les Amis Donner" d'Etalle, c'est terminé

Ils auront, en 18 ans d’existence, organisé 17 randonnées VTT-Cyclos et marches avec barbecue depuis 2004 au profit d’œuvres caritatives. Il faut ajouter 150 bénévoles à chaque édition. "Nous soutenons 3 associations depuis longtemps, à savoir Rayon de Soleil, Service Familles Accueil Urgence (SFAU) et l’École de la Providence à Etalle", rappelle Philippe Orban, l’instigateur et le moteur de ces manifestations.