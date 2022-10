La Fontaine aux Lions est de retour à Tintigny

Le bourgmestre Benoît Piedbœuf rappelle: "En 2015 lors des travaux de la réfection de la traversée de Tintigny, avec plantations et réalisation de trottoirs, nous avons décidé – sans concertation il est vrai – de démonter la fontaine afin d’améliorer l’accès à la mairie et au CPAS, de même que la vision des abords immédiats".

À la suite des différentes autorisations, le travail de reconstruction a pu commencer par les entreprises Tragesom, Sodelux, Luxgreen et Cremer. Le résultat est là, la place du champ de foire a trouvé un nouvel éclat et la Fontaine resplendit de jeunesse.

Préserver le patrimoine

La préservation et l’entretien du patrimoine sont une manifestation de l’intelligence collective, de l’attachement sentimental à une histoire qui a permis notre présent. "Nous avons restauré dans les années 90 notre petit patrimoine, nous avons entretenu nos lavoirs et fontaines, nous avons donné à l’église classée de Tintigny un éclat mérité, en y ajoutant un cimetière paysager, nous avons agrémenté les noms de rues de leur origine, nous avons restauré places et monuments, enrichis notre patrimoine d’œuvres d’art et nous préservons par-dessus tout notre nature, notre biodiversité, notre cadre de vie", énumère le bourgmestre.

Bref, la commune rend la politesse à ses ancêtres, à ses lieux de vie, entretient son écrin, son nid, à nul autre pareil. "C’est notre responsabilité, c’est aussi notre plaisir", conclut Benoît Piedboeuf.