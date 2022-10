Arlon : ambiance de folie au hall polyvalent pour le blind test de BJC Gaume

Hier sur le coup de 22 h 30, la première volée de questions a été récupérée par les correcteurs qui se sont isolés dans une salle annexe. Pascal Michel, au micro sur l’estrade, a réussi à endiabler la salle qui s’est vengée de la morosité actuelle en se déchaînant au fur et à mesure des tubes lancés par le disc-jockey. Groupes déguisés, autres lançant des chorégraphies, debout sur les bancs, voire sur les tables, on était loin d’une réunion sérieuse d’intellectuels endimanchés, branchés sur leur savoir en connaissances générales. Le jeu en lui-même n’est pas tout à fait un prétexte, mais chaque pause est formidablement exploitée pour se lâcher dans une ambiance festive et familiale, un moyen parfait pour oublier ses angoisses sur l’avenir. Les participants présents de vendredi soir ont, en tout état de cause, participé à une formidable soirée qu’ils n’ont pas regrettée.

72e événement pour BJC

BJC-Gaume a pour vocation de créer des spectacles et de développer la culture en Gaume et en Province de Luxembourg. "Nous sommes deux potes passionnés par la création et par la fête, confirme Bertrand Jacques. Nous avons lancé un premier spectacle il y a onze ans. Nous nous sommes pris au jeu et nous en sommes à notre 72e organisation. Nous comptons sur une trentaine de bénévoles qui nous sont très fidèles. Cela nous permet d’y ajouter une dimension sociale en aidant des associations. 30% des recettes sur les entrées du blind test seront reversées à Viva for Live. Nous nous sommes aussi investis pour aider les sinistrés des inondations de l’année dernière." Jamais à court d’idées, ils proposeront la retransmission sur écran géant des matches de foot des Diables Rouges à la prochaine Coupe du Monde, à l’ancien cinéma d’Halanzy. Ils démarreront le 23 novembre à 20h avec Belgique – Canada (entrée gratuite) où ils serviront un spaghetti au caribou (!). En 2023, le dernier week-end d’avril, ils envahiront les caves du château de Latour pour inviter les vignerons grand-ducaux à proposer leur production à la dégustation.