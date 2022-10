Un Gaume Jazz d’automne chaleureux

À 20 h, Bam ! Trio. Découvrons l’orgue Hammond, cet instrument incroyable qu’expérimente ce trio en provenance d’Ixelles et qui permet au groupe d’explorer de nouvelles textures et couleurs du jazz. Une musique spontanée et naturelle, des sons imbibés de rock’n’roll, gospel ou jazz plus contemporains. Leur premier album, sorti en septembre 2021, offre des compositions originales et de réels hommages à la tradition du jazz.