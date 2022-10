Que des bonnes nouvelles pour les Rouvirois

Bonne nouvelle pour les habitants de Montquintin puisque le projet de digitalisation des pouvoirs locaux "Tax On Pylons" a pour but de permettre aux résidents et acteurs économiques du village de disposer d’internet à haut débit et d’un accès à la TV numérique HD. L’exécution de ce projet dont le montant est estimé à 30 000 € (subventionné à hauteur de 24 000 €) devra être réalisé au plus tard le 25 octobre 2023. "Montquintin est le parent pauvre en termes de connectivité. Il est déplorable que la Commune doive payer 6 000 € parce qu’aucun opérateur ne compte y investir mais c’est le seul moyen pour que ces habitants aient les mêmes droits que les autres citoyens. Il s’agit tout de même d’une victoire", commente la bourgmestre Carmen Ramlot.

Autre village, autre projet avec cette fois la rénovation et mise à disposition de l’ancien presbytère de Torgny se situant à la place Albert Paul en un tiers lieu rural (pour un montant estimé de 840 896 €, subventionné à hauteur de 680 000 €). Autrement dit "un lieu de services hybride accessible à tous, encourageant le partenariat et recréant du lien social". "Je me réjouis que les habitants de Torgny aient été consultés et qu’ils en aient profité pour créer une association pour animer le village et augmenter la cohésion sociale: les DESPERATE".

Des primes pour les citoyens

Côté nouveautés, les habitants de la commune pourront désormais bénéficier d’une prime de 150 € (maximum deux primes par ménage) pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique. Un coup de pouce bienvenu pour répondre aux besoins d’économiser l’énergie et réduire les émissions de CO2. Le formulaire de demande doit être communiqué au service des finances de la commune, dans les 3 mois à dater de la facture, accompagnée des documents nécessaires. Toujours dans un souci d’énergie, les ménages pourront également obtenir une prime de 750 € pour l’installation, l’extension et le renouvellement de systèmes d’énergies renouvelables permettant de produire de l’énergie sans ressources fossiles.

Enfin, les citoyens pourront demander une prime sport de 25 € par an et par personne. "Cette prime existait mais était applicable uniquement aux personnes agréées de 5 à 25 ans. Par souci d’équité et pour augmenter la pratique sportive, nous avons pensé qu’il était important de pouvoir en faire bénéficier tous nos citoyens sans discrimination lié au critère d’âge".