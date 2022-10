Le platine pour Hélène Paso et Joseph Péché

Leur histoire commence lorsque la famille d’Hélène déménage à Gives, à deux maisons de la ferme ou se trouve Joseph, jeune agriculteur. Très vite ils se fréquentent et se marient le 16 octobre 1952 dans la petite église de Givroulle après avoir officialisé leur union à la maison communale de Flamierge. Le couple s’installe chez Joseph et participe à la vie de la ferme. La famille s’agrandit avec la venue de 4 filles et un garçon en l’espace de 20 ans. En 1969, le ménage s’installe à Champlon et reprend le café de la gare. Plus de 600 personnes y sont rassemblées lors des soirées de kermesse et toujours dans une ambiance chaleureuse. Après le café de la gare, le couple investit à Champlon et crée le Pré Thiry qu’il géra jusqu’en 1990. Aujourd’hui le couple vit dans une grande maison que Joseph a construit de ses mains pour accueillir leur famille dont leurs neuf petits-enfants et leurs neuf arrière-petits-enfants.