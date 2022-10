Le plan de pilotage de l’école communale

Pour donner du sens aux chiffres à sa disposition, l’école s’est intéressée aux pratiques collaboratives mises en place par l’équipe, le plan de formation et le travail mené sur le tronc commun. Un travail qui lui a permis de mettre en évidence ses quatre faiblesses: la lecture, les grandeurs, la sortie vers le spécialisé et la communication. "Nos objectifs sont notamment d’améliorer les compétences et savoirs en lecture ainsi que pour les grandeurs, augmenter l’inclusion des enfants à besoins spécifiques tout en réduisant le taux de sortie vers le spécialisé, et améliorer la communication entre les divers intervenants: les différentes implémentations et avec les parents". Pour ce faire, différentes stratégies ont été définies et concernent les pratiques collaboratives entre les trois implémentations de Lamorteau, Harnoncourt et Dampicourt ainsi que le plan de formation pour mettre en œuvre des contrats d’objectifs et travailler sur les troubles d’apprentissage notamment. "Dans ces domaines, nous allons poursuivre nos actions en ce qui concerne par exemple les dispositifs d’adaptation et d’encadrements spécifiques, l’orientation des élèves, l’éducation à la citoyenneté, la prévention des discriminations, la gratuité pour les enfants, etc.". Applicable pour six ans, ce plan sera évalué une première fois au bout de trois ans. Philippe Guissard, l’échevin en charge de l’enseignement a rappelé que ces objectifs chiffrés concernent l’ensemble des écoles de la Fédération. "Le leadership est confié à ces établissements. Ils peuvent notamment lutter contre le redoublement scolaire en améliorant le système éducatif".