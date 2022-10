Le carrefour de Bodange sera réorganisé

Au village de Hotte, il faudrait intervenir sur la rue du Prévost, afin d’en réduire la largeur pour limiter la vitesse, l’objectif est également d’installer des filets d’eau pour aider à l’évacuation dans cette rue en forte déclivité. Pour Erwin Grandjenet de la minorité, cette réfection ne doit pas être une priorité.

À Bodange, on propose d’enlever les casse-vitesses en pavés pour réorganiser le carrefour, en rétrécissant la voirie, et en aménageant des trottoirs ainsi qu’un nouveau casse-vitesse en plateau au niveau du kiosque. Les pavés seront cependant réutilisés.

À Wisembach, la proposition est d’intervenir sur la rue des Genêts, sur toute sa longueur, dans la partie basse, il s’agit de réaliser les travaux d’égouttage, et dans la partie haute, qui était anciennement un chemin agricole, de refaire la voirie et de la réserver à la mobilité active, en lien avec le Ravel. En effet, cette voirie permet une connexion entre le Ravel et le parking de covoiturage de Warnach, à proximité de l’arrêt de l’Express 69, qui sera lui aussi aménagé.

Le bourgmestre Stilmant: "En l’état actuel, cette route se dégrade très rapidement, ne permet pas à deux voitures de se croiser et est donc dangereuse. Elle le sera encore plus quand le Ravel sera fini et qu’il accueillera plus de cyclistes, il ne sera plus possible de traverser le Ravel à cette hauteur que pour la circulation locale."

Le parking de covoiturage d e Warnach sera aménagé et des marquages au sol seront réalisés afin d’optimiser l’utilisation de l’espace et gagner des emplacements supplémentaires. Pour Erwin Grandjenet, il serait opportun d’envisager un procédé qui laisserait les eaux s’infiltrer dans le sol.

Le conseiller Lafalize a abordé l’éventualité des retransmissions des séances de conseil.

Aide à la nouvelle unité scoute

Une unité scoute a été créée début septembre. On s’accorde à dire que c’est très positif pour la vie des villages et pour la socialisation des jeunes, le développement de leur autonomie. Afin de les soutenir dans cette initiative, un subside de 650 € leur est octroyé afin de leur permettre de payer la location des locaux qu’ils occupent. La crèche communale tourne à plein régime, accueillant chaque jour 21 enfants. Il devient urgent de renforcer l’encadrement de l’équipe par un mi-temps de puéricultrice en plus.