Halloween en plein cœur de Vielsalm

Halloween revient au centre de Vielsalm le lundi 31 octobre, de 11 h à minuit. La manifestation se décline en deux grands axes. Le premier, au parc communal avec la présence de 8 foodtrucks et de bières locales. Les confréries de la Myrtille et des Disciples de Faustine seront de la partie. De midi à 14 h : animation musicale avec la fanfare L’Ardennaise de Trois-Ponts. De 15 à 18 h : grimages et sculptures de ballons pour les enfants. Un show de majorettes avec les Chipies de Bastogne est également prévu de 18 à 19 h. À 22 h 30 : spectacle de feu « Les Rencontres Halloweenesques, » avec Majestic Magma. L’accès au parc est gratuit. Second axe : une balade aux flambeaux autour du lac des Doyards, plongé dans l’obscurité. Départs de 19 à 21 h au parc de la maison Lambert, rue de l’Hôtel de Ville. La participation aux frais est ainsi fixée à 7 €/adulte et 5 par enfant. Des préventes sont possibles. L’organisation est signée Beho FM ASBL, avec le soutien de la Ville de Vielsalm et du syndicat d’initiative local.