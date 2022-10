50, 60 et 70 années de vie commune

Sept couples qui fêtent leurs noces d’or, trois leurs noces de diamant et fait rarissime, des noces de platine, 70 années de mariage.

Ont fêté leurs 50 ans de mariage, sur la photo: Claire Borsus et Serge Bourdon, Champlon ; Monique Michel et Albert Dubuisson, Trèsfontaines ; Claire Stephen et Arthur Barthélemy, Tenneville ; Marie-Madeleine Remacle et Christian Georis, Journal ; Éliane et Fernand Joris, Laneuville-au-Bois ; Christiane et Claude Clément, Tenneville ; Gabrielle Werner et Jean Lambeau, Trèsfontaines ; Michelle Léonard et Francis Vanderputten, Tenneville. Fêtent également leurs noces d’or mais absents lors de la cérémonie: Nicole Galkomet Jean-Louis Halkin, Champlon ; Colette Kips et Charles Vandingenen, Champlon.