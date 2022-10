Violence intrafamiliale mais clémence requise

Dans sa plaidoirie personnelle, avant celle de son avocate Me Dorothée Kauten, l’homme a "oublié" d’aborder son casier judiciaire, fort de condamnation pour violences sur son ex-compagne en 2019 ( "J’étais saoul") et de multiples faits d’alcoolémie ("Je ne bois plus depuis plus d’un an").

La salle s’attendait à une plaidoirie sévère de la part de Me Coralie Paul, avocate ad hoc de la fillette et à un réquisitoire réclamant une sérieuse peine de la part de la représentante du ministère public Stéphanie Brand. Il n’en fut rien.

Me Coralie Paul ne pense qu’à l’intérêt de la fillette

L’avocate défendant les intérêts de la fille du prévenu a de suite et clairement mit les choses au point: "Le temps de la justice n’est pas nécessairement le temps de la vie familiale. Moi ce qui m’intéresse, c’est la vie d’une petite fille qui a aujourd’hui à peine dix ans. Sa maman a disparu dans la nature, son papa est son seul référent. Tout se passe très bien et elle est maintenant épanouie. Bien sûr vous devez punir le prévenu, mais, par pitié, ne privez pas cette enfant de son papa dont elle a besoin. Tous les rapports vont dans le même sens. Comme papa, il n’y a aucun reproche à faire à Monsieur."

La substitute du procureur du roi, Stéphanie Brand, a abondé dans le même sens. Lors de faits, les verbalisants ont noté que la petite fille a déclaré avoir été frappée, "mais que son papa ne l’avait pas fait exprès". Mme Brand a insisté sur la gradation des violences du prévenu dont la dernière condamnation pour de tels faits remonte à mars de cette année (dix mois avec sursis). "On ne peut accepter cette violence chronique et cette dépendance à l’alcool, mais je rejoins la plaidoirie de Me Paul, il faut prioritairement voir l’intérêt de la partie civile. Je limite mon réquisitoire à deux mois de prison supplémentaire en étendant le sursis sur l’ensemble de la peine."

Me Dorothée Kauten pour la défense du Sud-Luxembourgeois a demandé son acquittement ou, subsidiairement, une peine de travail. Le tribunal rendra son jugement le 23 novembre.