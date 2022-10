Vielsalm : 9 artistes pour « Art’denne expose »

Diversité

Le concept ? Notre interlocutrice le dévoile: "L’idée est venue d’une envie de donner une nouvelle visibilité à l’art et l’artisanat local, de créer du lien et un réseau d’artistes, en allant à la rencontre du public grâce à une exposition collective." Émeline Deglaire, elle aussi partie prenante dans la naissance de ce projet, se plaît à souligner la diversité des exposants et de leurs réalisations. Cette diversité qui apporte incontestablement un plus à l’expo. Sans compter les échanges riches non seulement entre artistes mais également entre ces derniers et le public.

9 artistes

Au total, 9 artistes ont répondu à l’invitation de présenter une partie de leur travail: "Certains exposent pour la première fois", fait remarquer Annick Neuberg. Seront ainsi visibles les travaux de "ANG création", "La fée du fond des bois", de "Féerie des bois d’Ardennes", des "Laines de Debby" de "Lignum vitae", "Mon’art", "My Colors Créations", "Romek" et "Se crée de Mademoiselle", avec comme déclinaisons artistiques des illustrations, fresques, peintures, du travail de la laine, du macramé et fleurs séchées, des peintures sur verre et plexis, des bijoux, des sculptures sur bois, ou encore des créations en papier mâché. Tous ces artistes viennent de la région salmienne, au sens large. L’expo est accessible, librement, pendant les heures d’ouverture du SI. Un SI qui collabore au projet, tout comme l’administration communale, l’ADL et "Convention culture".