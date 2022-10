Saint-Léger augmente légèrement la taxe sur les immondices

En matière de collecte et de traitement des immondices, la Commune est liée par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour fixer les montants imposés à ses citoyens. Ainsi, en fonction de la composition des ménages, la partie forfaitaire pour les redevables a été fixée, à l’unanimité, entre 138 et 290 €, soit une augmentation variant de 9 à 14 €. Mais la Commune met à disposition de 10 à 20 sacs pour les déchets organiques, de 20 à 40 sacs pour les ordures ménagères et de 20 à 40 sacs pour les PMC. La partie variable permet aux contribuables d’acquérir d’autres sacs de collectes ou des conteneurs de 140 à 770 litres. Ce règlement établi pour l’exercice 2023 prévoit également des réductions (accueillantes d’enfants conventionnées) et des exonérations séjour en hôpital, clinique, résidence-services…