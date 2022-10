Vendredi matin, Arlette et des dizaines d’autres personnes de la province de Luxembourg ont eu la chance de marcher en compagnie de la reine Mathilde.

"C’était super", lance Thomas Tribolet, qui attendait avec impatience que la reine termine la boucle de 15 kilomètres afin de lui remettre un dessin, et de lui envoyer un bisou de la main.

En plus de l’ASBL Andage, trois autres associations locales ont participé à cet événement: Hope, Fit Your Mind et le Relais pour la Vie (lire ci-contre). Chaque groupe accomplissant une partie du parcours.

Une randonnée royale qui s’est déroulée ce vendredi, au départ de la Barrière Mathieu (Tenneville).

Au Fourneau Saint-Michel (Saint-Hubert), le roi Philippe a rejoint son épouse et les marcheurs.

Cette région, notre souveraine la connaît bien, elle qui a vécu toute son enfance à une petite trentaine de kilomètres de là, au château de Losange.

Une bonne condition

Plusieurs promeneurs nous le confirment, la reine a une bonne condition physique. Il en fallait pour parcourir les 15 kilomètres de balade, dans une région où il est impossible d’éviter les dénivelés.

Malgré tout, en respectant le rythme de chacun, les randonneurs ont terminé la boucle avec plus de 40 minutes de retard. La remontée vers le hall forestier a visiblement piqué dans les mollets.

Les randonneurs de la matinée ont patiemment attendu le retour du couple royal. Un coup de fil par-ci pour reporter un rendez-vous avec le kiné. On ose espérer qu’il aura compris. Ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre le roi et la reine !

Un déferlement médiatique

Le Palais n’aurait pas pu choisir meilleure date. Couleurs automnales, rayon de soleil, cadre bucolique et forestier… les caméras des télévisions nationales s’en sont données à cœur joie. Un déferlement médiatique dans ce petit coin de la province de Luxembourg qui avait de quoi impressionner.

"Ah non, non, moi je ne réponds pas devant une caméra, j’avais déjà les larmes aux yeux rien qu’en parlant avec la reine", lance une dame.

Autour d’un feu de camp

Cette journée pas comme les autres s’est terminée autour d’un feu de camp. Vu la météo clémente, le Palais l’aurait bien annulé, mais au DNF, on a insisté. Le feu de camp, c’est la tradition, c’est la convivialité. Une convivialité à laquelle le roi et la reine n’ont pas dérogé.

Après avoir rapidement avalé leur soupe servie par le gouverneur de la province Olivier Schmitz et ses équipes, ils ont pris le temps d’échanger avec une partie de celles et ceux qu’ils n’ont pas rencontré lors de la randonnée. "Sans barrière, sans protocole, comme si c’était quelqu’un qu’on connaissait depuis toujours." Nombre de randonneurs chériront longtemps encore ce souvenir royal !