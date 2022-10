Pascal François, le bourgmestre de Meix-devant-Virton, remporte une médaille d’or dans un concours de miel

Une septantaine de miels en provenance de France, de Suisse, du Rwanda, de Tunisie, de Madagascar et encore de Wallonie ont été dégustés ce vendredi 28 octobre par un jury de 35 professionnels apicoles et de consommateurs. La 24ème édition du "Concours des miels d’ici et d’ailleurs" était organisée par le Centre apicole de Recherche et d’Information (CARI) et Promiel à la Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve.