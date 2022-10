C’est tout simplement le manque de candidats exposants. Catherine Arnold ne tourne pas autour du pot et donne les chiffres: "Le dernier salon que l’on a fait était juste avant le confinement. La fréquentation n’a pas été top pour Jardi +. Pour Bati +, cela allait encore. Les deux années de Covid sont arrivées ensuite. On avait déplacé la date, on voulait le refaire en octobre de cette année, mais les sociétés ont du mal à recruter du personnel. En plus, elles ont beaucoup de boulot. Elles ne voient l’utilité de faire un salon. On n’avait pas assez d’exposants pour le faire. On était rempli de plus de la moitié, mais on a décidé d’arrêter. Il y a aussi le prix de l’énergie, des gens postposent leurs transformations, on n’est pas dans une situation très favorable."

Alors est-ce un événement incontournable sur Arlon qui croule ? Ce n’est en tout cas pas ce qu’en pense la présidente des commerçants arlonais. "L’idée est de le refaire en février 2024. Maintenant, les salons en général doivent se réinventer, il faut essayer de trouver d’autres attraits."

« C’est une grosse perte »

Ce n’est en tout cas pas une bonne nouvelle pour l’ACIA qui y voit d’habitude une belle source de revenus. "Tout à fait, cela fait trois ans sans salon, on a intérêt à le refaire en 2024. Oui, c’est une grosse perte."

Pas de crainte néanmoins pour la pérennité de l’ACIA qui a d’ailleurs une secrétaire à temps plein.