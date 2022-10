"Avec la collecte des PMC, la fréquentation des parcs est bien moindre, note Marc Quirynen, bourgmestre. Nassogne est une des rares des 55 communes de la zone Idélux, on n’en compte plus qu’une bonne dizaine, où celle-ci est encore d’application en 2022."

Ensemble (m.) s’est abstenu et Philippe Pirlot (m., DcM) a voté contre. "Si on la supprime, les gens n’iront plus au parc", justifie le conseiller.

Marc Quirynen: "Ce serait désolant, mais les gens ayant la fibre environnementale le fréquenteront encore."

Le taux de couverture du coût vérité est lui fixé à 103% pour 2023. Pour rappel, celui-ci se calcule en divisant l’ensemble des recettes par toutes les dépenses, en termes de déchets. Depuis 2012, ce taux doit se situer entre 95% et 110%.

Philippe Lefèbvre s’interroge (m., Ensemble): "Pourquoi pas 100% ?"

Marc Quirynen: "Le montant est établi sur base des prévisions budgétaires."

Le coût vérité approuvé, malgré l’abstention d’Ensemble, on peut alors passer à l’examen de la taxe 2023 sur l’enlèvement des déchets.

Pour la partie forfaitaire, le montant proposé est de 140 € pour les ménages de 1 personne, 168 € ceux de 2, 177 € de 3 et plus, et 157 € les seconds résidents.

123 € au lieu de 140 € pour 806 isolés

Philippe Lefèbvre propose un amendement, avec 123 € pour les isolés au lieu de 140 €. "On en compte 806 dans la commune, cela représente 14 000 €", précise-t-il.

La taxe sur la partie variable sera de 1,44 € (duo-bacs ou mono-bac de 140 l et 240 l) ou 0 721 € (40 l), par vidange au-delà des 15 comprises dans le forfait, et 0,13 € par kilo.

La redevance sur la vente de sacs PMC reste inchangée, 5 € et 10 € les 10 sacs de 60 l et 120 l. Par contre, les locataires de salles de village devront emporter leurs sacs en quittant les lieux.

La taxe sur les déchets demeure inchangée, tant pour la partie forfaitaire (hormis donc pour les isolés) que variable.

Marc Quyrinen: "Vu la suppression de la prime de fréquentation du recyparc, on ne touche pas à cette taxe."

Notons encore que la démarche "zéro déchet" menée avec le soutien d’ldélux, et visant la réduction des déchets et la sensibilisation des nouveaux arrivants, se poursuivra en 2023.