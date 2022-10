Les paroisses du diocèse Namur-Luxembourg sont invitées à faire des économies d’énergie

Diminution des températures

Premier axe: l’information. "Les communautés paroissiales doivent être informées des impacts budgétaires liés à l’augmentation de prix des énergies. À cet effet, la Fabrique donnera une estimation des frais de chauffage par week-end, afin de favoriser une participation plus généreuse aux collectes dédicacées à la Fabrique d’église", est-il avancé. On met également en avant l’utilisation des chapelles de semaine plus facilement chauffables, la diminution des températures des espaces "tout en maintenant un espace accueillant et priant", la sélection des églises moins énergivores,

Limiter les offices ?

Le nombre de messes par dimanche est également épinglé. On le rappelle, la décision de les réduire "revient exclusivement aux agents pastoraux" qui se devront d’être "attentifs aux avis d’autres intervenants: Fabrique d’église, communes." Les deux signataires l’exposent: "Mgr Pierre Warin souhaite donner, pour le diocèse de Namur-Luxembourg, un élément de discernement: là où les célébrations eucharistiques dominicales réunissent habituellement un nombre égal ou inférieur à 10 fidèles, il serait bon de rassembler ces fidèles tantôt dans une église, tantôt dans une autre, afin de constituer des assemblées plus nombreuses et diminuer l’utilisation d’énergie." Les collaborations – qui existent déjà dans de nombreux endroits – entre les Fabriques pour mutualiser les coûts sont également conseillées. Les acteurs de terrains pourront compter sur l’évêché et ses services Fabriques d’église et ASBL pour les aider dans leurs démarches.