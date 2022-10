Pour la première fois en vingt ans, la mise en scène signée Stéphane Godard (professeur de théâtre) poussera les comédiens à chanter tout au long de la représentation. Entre cure de rire et thérapie musicale, Frou-Frou réunit neuf personnages dignes de la comédie de caractère. Pour préparer cette représentation, le pianiste Sébastien Lecuivre, musicien actif dans plusieurs projets dans la région de Chassepierre-Florenville est venu prêter main-forte aux comédiens.

Se produiront sur scène: Sébastien Arquin, Yanick Collignon, Miguel Da Silva, Didier Delvaux, Anouck Michel, Delphine Migeaux, Marie-Noëlle Poncelet, Pierre Schiltz, Dominique Schmit. Huit représentations sont déjà prévues en soirée (20 h 30): 28/10, 29/10, 5/11, 6/11 (également à 15 h), 18/11, 19/11, 25/11 et 26/11.

Une saison culturelle chargée

La nouvelle saison culturelle, la 8e, réunira quant à elle dès 2023 expositions d’artistes, concerts, théâtre, improvisation, spectacles pour les classes primaires et maternelles ainsi que des cours de théâtre pour enfants, adolescents et adultes. La 2e édition de l’exposition "Champ Libre", une pièce de théâtre en patois gaumais avec la troupe de Valansart, la traditionnelle soirée irlandaise avec Musique Acoustique ainsi qu’une rencontre d’improvisation avec Les Épatés gaumais et l’Habérézina sont notamment au programme.

Tarifs: 8 € (5 € pour les moins de 12 ans), réservations au 0492/51 16 56, info@petittheatre.be ou www.petittheatre.be