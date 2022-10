Trois jours

Pareils incidents se sont produits à peu près au même endroit lundi et mardi. C’est la période de la chasse et des battues sont organisées sur les territoires de chasse bordant l’autoroute. La voie rapide est clôturée de part et d’autre, mais à certains endroits les clôtures sont endommagées.

La WPR, la police fédérale de la route, qui avise le DNF, n’a pas la tâche facile. Le chien de jeudi, le même que celui de mardi, selon sa roble et son collier rouge, a réussi à s’échapper. L’officier de garde avait donné un ordre d’abattage de l’animal pour des raisons de sécurité évidentes pour les automobilistes, mais sans que les moliciers puissent y arriver. La police organise la circulation par blocs lorsque cela arrive. Ses chiens de traque qui déambulent sur la voie rapide représentent un grand danger pour les automobilistes. Jeudi il y a eu un accident, heureusement sans blessé.