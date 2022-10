Christian aura vendu 120 000 potirons

Le fermier a commencé à l’âge de 17 ans, et le voilà la référence dans un secteur de niche au Luxembourg. Une vingtaine de milliers sont vendus à la ferme même. Il est le fournisseur attitré d’une vingtaine de supermarchés Cactus.

On est mardi, les tracteurs déversent les légumes pour qu’ils soient bientôt lavés. C’est qu’en cette période de Halloween, c’est la pleine saison. Des citrouilles multicolores à perdre de vue sur les neuf hectares. On est à un kilomètre à vol d’oiseau de la Belgique sur les hauteurs de Martelange.

Sur le parvis de la ferme familiale, des centaines des citrouilles et autres courgettes décorent chaque espace. Sur les grilles, les bancs, les murs, les fenêtres. Certains légumes sont décorés également.

Produit phare

À l’image de ses vaches limousines, le potiron est devenu un des piliers de l’exploitation. Un produit que Christian avoue rentable. Le patron est bien aidé par père et mère, qui ont été contaminés par la passion du fiston. "On vient de tout le pays, beaucoup aussi de la frontière belge, pour en acheter. C’est mon fils qui a eu l’idée: il a commencé par 30 ares, on est à neuf hectares et c’est beaucoup trop !"

Si le potiron est synonyme de douceur dans la soupe, il ne faut pas être une mauviette pour le cultiver. "La récolte se fait entièrement manuellement, avec le sécateur. Les légumes sont tous lavés à la main, puis étiquetés pour les Cactus. On livre deux fois par semaine à la centrale à Windhof ; c’est un travail énorme. On a commencé fin août et on termine au 1er novembre. C’est un travail fou !"

Ferme Hahn à 12, Haaptstrooss, Roodt-lès-Ell, Luxembourg, www.facebook.com/hahnchristianlu