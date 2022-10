Certaines piscines recherchent, désespérément, des maîtres-nageurs

Cette pénurie de maîtres-nageurs, on la vit de plein fouet à Virton et au bassin de la Spetz, à Arlon. Eric Hoffer, le responsable de cette piscine arlonaise, nous confie vivre cette situation depuis plusieurs semaines. "On vit cette pénurie depuis le mois d’août, nous cherchons un maître-nageur pour un temps plein en 38 heures/semaine, en vain. Nous n’avons plus que deux maîtres-nageurs et, l’an prochain, l’un des deux partira à la retraite", nous explique-t-il.

Conditions de travail difficiles

Pour le cas de la Spetz, idéalement, il faudrait 3 voire 4 maîtres-nageurs pour travailler de manière confortable. Mettez-vous à la place des sauveteurs quelques instants… Devoir travailler dans un environnement chauffé à presque 30 degrés en permanence, dans les cris et l’humidité et où votre concentration doit être à son maximum durant 7 heures par jour: c’est difficilement tenable. "L’urgence est là, on ne peut pas demander à nos maîtres-nageurs d’en faire de trop. Il est nécessaire de pouvoir faire des relais régulièrement pour éviter les pertes d’attention", ajoute Eric Hoffer.

Un diplôme éphémère

Mais du coup, comment expliquer ce manque d’intérêt pour le métier chez les plus jeunes ? Il faut savoir qu’en Belgique, les maîtres-nageurs doivent passer un examen annuel. Leur diplôme n’est donc pas valable à vie. Rajoutez à cela l’environnement de travail (chaleur, cris…) et la monotonie de la tâche (les noyades en bassin restent malgré tout rares) et vous comprendrez vite la source et la complexité du problème.

Et les aides à la surveillance ?

Il existe pourtant des systèmes anti-noyade, utilisés dans certaines piscines et notamment à Virton. Mais cela ne pourra jamais remplacer un maître-nageur. "C’est une aide, cela ne remplace pas le sauveteur. Le système a ses limites… Il y a régulièrement de fausses alertes et j’ai déjà vu, dans certaines piscines, qu’on débranchait carrément le système, car il sonnait tout le temps", admet Eric Hoffer.

Impact sur les horaires

À la Spetz, la direction essaye de diversifier le métier en proposant de donner des cours de natation, par exemple. Mais cela ne semble pas suffisant. D’ailleurs, cet été, la piscine a même revu ses horaires d’ouverture, faute de maîtres-nageurs… "Ils doivent aussi prendre congé et quand il n’y a personne, et bien, il n’y a personne ! Les débouchés sont assez restreints dans le secteur. Souvent, ce sont des professeurs de sport qui font la formation, mais quand ils découvrent les désavantages, ils finissent par ne pas choisir ce métier. En plus, les examens se font en dehors de la Province, souvent du côté de Liège, car aucune piscine n’est homologuée chez nous pour faire passer ces tests", déplore Éric Hoffer.

Du côté de Virton, là aussi, on nous confirme les mêmes problèmes de recrutement. Mais au final, que faire face à cette problématique ? La diversification du métier et l’amélioration des conditions de travail semblent, en tout cas, être des pistes à explorer pour tenter de trouver une ou des solutions adaptées.