La décision est revenue sur la table du conseil jeudi soir par la voix d’un point déposé par Léon Collin (min.). "Une décision qui semble isoler politiquement notre commune dans notre province et nécessite des travaux d’adaptation pour les communes limitro phes", regrette l’élu qui ajoute qu’Ores a estimé que cette coupure pourrait rapporter 44 800 € à la Commune.

Comme on peut s’en douter, le bourgmestre Mathieu Rossignol a largement détaillé les raisons de cette décision prise en collège communal.: "Nous en avons parlé lors du dernier conseil et vous n’avez pas réagi, constate-t-il d’emblée . Contrairement à ce que vous croyez, l’insécurité n’est pas plus présente à Bertrix qu’ailleurs. Pour ce qui est de la consommation énergétique, je vous signale que nous avons économisé 49 000 € par l’installation de LED. Les 44 800 € d’économie que vous invoquez représentent 0,29% du budget communal."

Pour André Chanteux (min.), il a été constaté qu’entre 0h et 5h du matin, on relevait peu de vols. Quant à Dominique Roiseux (min.), il s’interroge sur les éventuels résultats au niveau sécurité. Et pour conclure avant le vote, Léon Collin (min.) aurait souhaité un rapport de police pour juger de maintenir ou pas la situation.

Au vote, proposition rejetée majorité contre opposition.

Diffusion de la Coupe du monde

Toujours par la voix du conseiller Léon Collin (min.), le groupe Ensemble souhaite "que l’administration communale retire son subside annuel à Bertrix Initiatives qui organise la diffusion des matches de football au Quatar au vu des chiffres de morts sur les chantiers de construction des stades et même lors de leur retour dans leur pays suite à différentes maladies."

Et de conclure: "Comme la somme budgétisée par Bertrix Initiatives pour la diffusion des matches est de 51 000 €, nous souhaitons que l’administration retire 32% de cette somme à l’ASBL, soit 16 320 €."

Mathieu Rossignol relève d’abord l’incohérence du groupe Ensemble : "Le 30 mai dernier lors du vote du budget, vous n’avez émis aucune remarque à ce sujet pourtant bien stipulé et quatre mois plus tard vous changez d’avis." Et d’ajouter: "Je signale que nous avons contacté Amnesty International qui nous a transmis des affiches à apposer au Bertrix Hall lors de ces retransmissions afin de sensibiliser la population à la situation. Des clubs sportifs de notre commune viendront tenir les buvettes pour récupérer des recettes."

Denis Collard (maj.) rappellera qu’historiquement d’autres manifestations sportives passées se sont aussi déroulées dans des pays où les libertés n’étaient pas de mise et que la non-diffusion pénaliserait le monde associatif local.

Synergies CPAS-Commune

En début de séance, la présidente du CPAS, Vinciane Pierrard, a détaillé les différentes synergies établies entre les deux institutions. "À la fin de l’année 2021, la Commune a sollicité le CPAS afin de mettre en place un service d’éducateurs de rue. Nous avons été confrontés à des difficultés de recrutement. Une enquête de terrain a été réalisée et est en cours d’analyse. Seconde synergie: collation gratuite de soupe à la réc réation du matin pour les écoles communales. Une satisfaction générale. Autre synergie d’ici la fin de l’année: utilisation du personnel communal pour la réalisation des marchés de nos deux entités.. Et enfin, la gestion totale des véhicules CPAS par le service travaux communal."