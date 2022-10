Bellem, le retour aux sources de Jean-Claude Servais

« Personnages du patrimoine d’Ardenne et de la forêt »

Pourquoi ce château lointain et pas une place forte de la province ?

Attention, cet album n’est pas l’histoire de ce château. Mon ami Jean-Luc Duvivier m’en parlait toujours avec passion, un endroit qu’il connaît très bien. Je m’y suis rendu. Pour cela, il faut abandonner sa voiture à quelques centaines de mètres et descendre dans la forêt épaisse. Puis, à la sortie du bois, cette forteresse moyenâgeuse apparaît dans toute sa splendeur comme sur la couverture de l’album. Ce lieu convenait à merveille pour accueillir cette histoire mettant en scène, à ma manière, les quatre fils Aymon, la fée Mélusine ou encore le cheval Bayard, Satan, l’homme sauvage, le chevalier au cygne, etc. J’en ai fait un récit personnel qui se coule bien dans ce fil rouge dont Bellem, le jeune berger sorcier, est le point central. Au départ, j’étais parti sur quelque chose de contemporain, mais cela ne se prêtait pas à l’histoire. Bellem permet cela.

Comment arrivez-vous à faire interpénétrer ces contes avec ce récit personnel ?

C’est la trame de l’album: vers 1750, le marquis de Mauban apprend que l’aventure qu’il a eue dans la forêt avec la fée Mélusine a donné naissance à Bellem. Et il ne va pas fuir ses responsabilités puisque quand Mélusine, à qui toute sa famille doit sa fortune, lui confie l’enfant, il l’accepte. Bellem, à moitié fée et sorcier, puisque Mélusine est comme cela, est doté de pouvoirs extraordinaires qu’on découvre tout au long de ce tome. Il va tomber amoureux d’une fille de la noblesse.

Un tome de 82 pages tout de même !

Oui, en réalité, pendant la crise du Covid, j’ai été sevré de festivals et salons du livre puisque tout cela était suspendu. Ça m’a permis de travailler dur. J’avais prévu 60 planches, j’en ai ajouté 15 de plus. Ce qui donne ces 82 pages et une postface signée Jean-Luc Duvivier de Fortemps.

Dans ce récit, on est loin de la Gaume et du Luxembourg ; pourtant, on a l’impression d’être en terrain connu.

C’est vrai. Ces légendes d’Ardenne pourraient d’ailleurs se passer partout. Les fils Aymon sont cités à plein d’endroits. J’avais abordé quasi tout dans mes premiers albums de La Tchalette et L’Almanach, mais pas les contes et légendes que je fais vivre dans Bellem. Il y a juste une petite référence à ce petit sorcier dans La Tchalette quand un berger buvait à distance, le vin du curé, en plantant sa houlette avec un petit robinet. Avec cette histoire, je reviens à mes origines et je m’y sens à l’aise.

Dans l’épilogue, vous vous êtes caricaturé en vététiste dans le coin de Reinhardstein, où vous rencontrez l’homme sauvage et Mélusine. Pourquoi cette mise en scène ?

Pour démontrer que de nos jours, ces légendes sont toujours bien vivantes. Je voulais partir de l’époque contemporaine et je l’ai finalement fait sous cette forme dans l’épilogue.

Cathédrale de Liège inédite

Jean-Claude Servais est parvenu à retrouver une gravure de la cathédrale de Liège, place Saint-Lambert, avant sa destruction à la Révolution. C’est celle qui est contemporaine de l’histoire de Bellem. C’est un dessin extraordinaire et inédit.

Trois tirages différents de Bellem

Bellem a fait l’objet de trois tirages par les éditions Dupuis, explique le Gaumais: " Il y a ce qu’on appelle un “work in progress”, c’est une sorte de bouquin pas terminé. Il est sorti voici un mois avec la même couverture en noir et blanc, la moitié est en couleurs finies, puis une dizaine de pages couleur avec uniquement des calques de fond, donc plats ; puis des pages finies noir et blanc, ensuite des pages silhouettées avec uniquement des traits généraux, et, à la fin, l’épilogue avec moi en cycliste et juste le scénario écrit et découpé. Il y aura aussi la traditionnelle édition de luxe de Bellem avec une jaquette différente de la première de couverture et avec un frontispice à l’intérieur.

Et puis il y a l’album commercial. "

Bellem, éditions Aire libre, 88 pages, 17,95 €