À quand un conseil consultatif des aînés à Florenville ?

Dorian Simon: "Le collège est très attentif à cette part de la population qui est importante sur notre commune. Le CPAS joue déjà un rôle important avec 2 homes, les activités organisées, contacts intergénérationnels, amélioration de la qualité de vie dans les villages, solidarité avec, par exemple, au home de Villers la création d’un jardin à côté de la plaine de jeux". Pour structurer au mieux toutes les actions à destination des aînés il est dans les intentions du collège et du CPAS de mettre en place un coordinateur de parcours de vie, pour aboutir à une politique du 3e âge. Coordinateur qui ferait le lien entre la population, la commune, le CPAS et le Plan de cohésion sociale. "La mise en place d’un CCCA fait partie des projets mais à l’heure actuelle on n’est pas en mesure de le faire. On souhaite d’abord mettre en place ce poste".

Pas de l’assistanat

Richard Lambert monte au créneau: "Vos propos sont regrettables. Qu’est-ce qui empêche la commune de mettre sur pied cette structure ? La commune regorge de personnes âgées et pas que dans les homes. Il arrive et il arrivera encore à Florenville des personnes de 60 ans et plus qui ont eux aussi peut-être la volonté de pouvoir s’exprimer, de valoriser des actions, de s’investir. Il ne faut pas voir cela comme de l’assistanat. La commune aurait un rôle de parrainage plutôt que de dicter ses idées. Personnellement à 67 ans je préfère encore être actif et m’investir dans une association".

La majorité préfère attendre

Pour la majorité il semble que la mise en place d’un CCCA aujourd’hui ne soit pas idéale. Éric Gelhay: "La mise en place au préalable d’un coordinateur est nécessaire parce que si vous approchez les gens pour créer le CCCA et qu’il faut attendre pour sa concrétisation ça risque de faire pschitt et de s’essouffler avant d’avoir commencé".

Denise Duroy, qui se base sur la rencontre d’une quarantaine de familles, les personnes âgées ne seraient pas concernées par un tel projet: "Ça m’a choqué mais ils n’ont pas envie de s’investir. Ils disent se satisfaire de leurs activités, rencontres, amis… Et c’était unanime". Ce qui a pour effet d’aiguillonner Richard Lambert: "L’avis de 40 personnes ! Eh bien dorénavant on vous consultera comme la Pythie de Delphes et nous nous baserons pour nos décisions de conseil communal sur bases de vos avis autorisés".