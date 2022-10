Le Léo de Bastogne sera présent dans 12 distributeurs Express

C’est ainsi qu’est né le projet Express avec des "stations" qui accueilleront les plats. Dans l’esprit du wagon-restaurant. "Ce genre de distributeurs est déjà très présent en France et en Flandre, poursuit le restaurateur. Nous avons voulu prendre le temps pour que tout soit prêt. C’est donc très en vogue. Beaucoup de personnes n’ont pas le temps de cuisiner quand ils rentrent le soir et il faut avouer que faire des courses peut coûter cher. Et puis cela peut également permettre de proposer un repas à des convives quand on n’a pas le temps de se mettre au fourneau ou que l’on n’a pas envie. Un QR code permettra d’ailleurs de trouver des photos et des explications pour redresser les plats. Des desserts seront également présentés dans les distributeurs."

Bientôt 24 distributeurs

Le projet Express veut proposer des plats à prix abordables. "Ils tourneront entre 10 et 17 €, explique encore M. Bertholet. Nous travaillerons des produits de qualité, du frais, de saison, parfois plus élaborés. Il y aura les plats traditionnels de notre restaurant comme la bouillabaisse, le vol-au-vent, l’escalope zurichoise. mais aussi des plats qui seront spécifiques à nos distributeurs. Nous proposerons aussi des plats spécifiques sans gluten, sans lactose, végan."

Le concept a été réfléchi pour un service optimal. "Nous aurons la possibilité de voir ce qui est vendu dans chaque machine pour assurer une logistique sans faille. Il y aura deux machines à la pompe à Tenneville pour permettre de manger aussi sur place et chacun des autres sites est prévu pour pouvoir aussi accueillir deux machines. Nous avons aussi soigné la sécurité. Les endroits sont choisis pour pouvoir se garer en toute sécurité. Et nous avons le projet de doubler les lieux de vente. Il y a des demandes à Martelange, Neufchâteau, Libramont."

Le concept semble déjà plaire aux villages. "On apporte un nouveau service, se félicite Arnaud Bertholet. Les gens semblent contents. Et il ne s’agit absolument pas d’une concurrence par rapport à ce qui est proposé, mais bien une alternative. Certains commerçants l’ont déjà bien compris." À découvrir donc à partir du 14 novembre.

Les clients pourront consulter le site www.lexpress-leo.com pour y découvrir tous les plats proposés et pour connaître ce qu’ils contiennent.