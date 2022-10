Le doyen de Habay lance une pétition dans les églises pour s’opposer à un projet

Habay se transformerait-il en Brescello, ce petit village italien imaginaire où le curé Don Camillo et le maire Peppone se livrent à une guerre d’influence ? "Non, non, pas du tout, ce n’est pas l’objectif, coupe court le doyen Roger Gobert. Cette pétition, c’est simplement pour que le Collège se rende compte que le lieu ne convient pas du tout pour une aire de motor-homes."

Et le doyen de citer le terrain en pente, l’absence de raccordements à l’eau, pas d’électricité, la proximité de la forêt. Et bien sûr, la chapelle Notre-Dame de Grâces toute proche. "Il est important de maintenir la quiétude des lieux, c’est l’un des rares endroits où les gens viennent encore puiser des énergies. Des personnes qui ne viennent jamais à l’église vont se recueillir à la chapelle."

Apparemment le doyen a été entendu. Mercredi soir en conseil communal, suite à une question de Jean-Marc Devillet, l’échevin Olivier Barthelemy a annoncé que la Commune envisageait un autre endroit pour installer cette aire de motor-homes, toujours à proximité de l’étang Remy, mais plus éloigné de la chapelle. Il est question d’un potentiel échange de terrains avec un privé.