Indemnités chauffage à Meix-devant-Virton: deux poids, deux mesures

Lors du dernier conseil, ce point avait été retiré suite à la demande de l’échevin Michaël Wekhuizen, dont voici l’intervention: "Lors du précédent conseil communal, la minorité nous a fait remarquer que le club de danse “Les Baskets” de Gérouville était pénalisé vu qu’il ne disposait plus de l’aide chauffage aux groupements. En effet, suite aux travaux de la Maison multiservices, la bibliothèque a emménagé dans le local communal précédemment utilisé par les Baskets. Faute d’une autre salle communale adéquate disponible dans le village, les Baskets ont été contraints de déménager vers une salle privée et se trouvaient de fait privé de cette aide chauffage aux groupements. Lors de ce même conseil précédent, je me suis engagé à faire réexaminer ce point par le collège communal, car je jugeais moi aussi qu’ils étaient pénalisés, pour le remettre ensuite sur la table du conseil".

Ce qui a d’ailleurs été fait ; Le point revient donc à l’ordre du jour du conseil.

Michaël Wekhuizen, promesse remplie

Lors du conseil communal de mercredi, promesse remplie. Et nous allons même plus loin vu qu’on leur demande de justifier leurs frais réels qui peuvent être supérieurs à l’aide chauffage ! Et la minorité crie "au scandale" pour cette décision.

Michaël Wekhuizen: "Que cache cette volonté de vouloir uniquement cette aide de 1300€ ! En tant qu’échevin en charge de la culture, je ne peux admettre qu’on considère que le collège ne met pas tout le monde sur un pied d’égalité."

Et le cas des Baskets ici est particulier, donc mesure particulière et appropriée.

Suite de notre conseil dans une prochaine édition.