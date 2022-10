Houffalize augmente la taxe de séjour pour les gîtes

Taxe déchets

Le règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets était aussi au menu de ce conseil. Cette taxe reste inchangée. Seule modification: les immondices des camps de vacances. Le redevable de la taxe est la personne qui concède le droit à l’installation du camp de vacances et non ses codébiteurs. "La taxe sera donc sur le dos du propriétaire de terrain, a souligné Marc Caprasse. Cela est dû à la difficulté de récupérer la taxe auprès de nombreux groupements de jeunesse." Le taux de couverture fixé à 99% ne bouge pas non plus. "Il faudra analyser l’ensemble du processus pour poser les bonnes questions à Idelux", a prévenu le bourgmestre. Intervertir le ramassage des sacs bleus et jaunes ? C’est une possibilité qui est évoquée. "Attention que cela poserait problème au niveau des sacs organiques pour ceux qui n’ont pas de compost", a tempéré l’échevin José Guillaume. Toutes ces propositions ont été approuvées à l’unanimité.

Nouveau logo

Le collège a également demandé aux conseillers d’approuver le nouveau logo développé par ses services communaux. Un logo qui doit dépoussiérer l’image de l’ancien et ainsi développer une nouvelle identité visuelle et éditoriale pour Houffalize. Il sera d’ailleurs désormais question de "Commune de Houffalize" et non plus "Ville de Houffalize". La minorité, à l’exception de Marc Buytaert, s’est prononcée contre cette proposition.