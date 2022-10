À 93 ans, Hugues Aufray a ému Arlon

L’artiste qui aura fait connaître Bob Dylan en France aura revisité le siècle avec des chansons parfois vieilles de 60 ans, mais qui n’ont pas pris une ride.

"Cela nous rappelle toute notre jeunesse, on a fait les mouvements de jeunesse, on connaît toutes les chansons par cœur", disent ces dames venues de Liège. Santiago résonne encore dans la mémoire de celles-là et le feu de camp étincelle encore dans leurs yeux.

Nostalgie

Et c’est vrai que ce répertoire dans le patrimoine musical français est impressionnant. Nostalgie quand l’homme gratte sa guitare pour Le petit âne gris ou pour cette maman à l’évocation de Céline. Sans oublier cet instant où l’artiste souligne le boulot des enseignants en chantant: Adieu Monsieur le professeur.

Assis sur un tabouret quasi-tout le concert, guitare sur l’épaule, le chanteur à la tignasse blanche a fait l’étalage de ses classiques, mais aussi de chansons moins connues, entrecoupées par des anecdotes du siècle passé.

À la sortie, des Français étaient bien un peu critiques sur le son, "J’ai eu un peu peur la première chanson, mais il a encore la pêche et de la voix."

On sentait le chanteur un peu stressé au début, "rouillé" comme il a évoqué lui-même avec autodérision.

Perfectionniste aussi, quand il est mécontent sur lui-même de se tromper d’harmonica et le jette sur sa tablette.

Par son humanité, le personnage aura irradié pour donner le meilleur de lui-même et surtout pour son public. Un concert qui sera monté crescendo: comment résister à Stewball ?

Et de repartir curieux sur l’élixir utilisé pour garder une telle jeunesse. "Hasta Luego", Monsieur Aufray…