Pour rappel, la Province cherche en vain depuis bientôt deux ans un partenaire privé pour redynamiser le site borquin, en conservant son cadre naturel et patrimonial. La Province restant propriétaire du domaine.

Espaces pour Demain Wallonie était seul à avoir répondu au dernier appel d’offres de concession de services, mais l’ASBL n’offrait pas de garanties financières suffisantes.

Les potentiels partenaires privés, intéressés par le domaine, n’avaient pas répondu à l’appel, faute d’un engagement ferme pour un investissement public conséquent. La Province a prévu 250 000 €, une somme insuffisante aux yeux des potentiels partenaires.

Demander l’aide de la Région

"Nous avons prévu de rencontrer la ministre wallonne du Tourisme (NDLR: la libérale Valérie De Bue) afin de voir si la Région peut investir sur le site", explique la députée Nathalie Heyard (PS), qui a listé les investissements potentiels: des activités ludiques en lien avec la thématique de jardin enchanteur, une scénographie contemporaine, des espaces pique-nique conviviaux dans un esprit féerique, la création d’un espace d’accueil unique, des signalisations, des modules et plateformes, une sécurisation du site, un réaménagement du parking… Le tout estimé à 3 millions d’euros. "On espère une subvention wallonne de 80%", précise la députée, mardi matin, au conseil provincial.

« Les bras m’en tombent »

Si la majorité provinciale Les Engagés – PS comptait sur le soutien de l’opposition libérale pour convaincre la ministre MR De Bue, elle peut se brosser. Michel Jacquet, chef de groupe des libéraux, a été très clair: la Région n’a plus d’argent pour les communes. "Et vous, vous allez demander de l’argent à la Région, dont la plupart des interlocuteurs veulent la disparition des Provinces. Les bras m’en tombent. Et vous travaillez à l’envers, trouvons d’abord un partenaire privé", s’exclame-t-il.

"On est tout de même en droit de réclamer un subside pour une province comme la nôtre, réplique Elie Deblire, chef de groupe des Engagés. Il y a des appels à projets wallons qui tombent régulièrement, c’est qu’il y a encore de l’argent. Pourquoi notre province ne pourrait-elle pas profiter de cette manne au même titre que d’autres qui en profitent largement, afin de mettre en valeur un joyau ?"

Nathalie Heyard ajoute que ces investissements potentiels se feront bien entendu en accord avec le partenaire privé, lorsqu’il sera désigné. "Sur base de la réponse de la ministre, on relancera un appel d’offres avec les contours de ce qui peut être soutenu par les pouvoirs publics", conclut la députée engagée Coralie Bonnet.

En attendant, signalons que le domaine, ses musées et ses restaurants restent ouverts au public.