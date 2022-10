Quand les passions se rencontrent à Forrières

L’un des artistes, ou plutôt une, Dominique Paulus, de Bande et autodidacte, nous crayonne un mot sur son art: "Il y a quelques années, je me suis mise au dessin, graphite car je voue une admiration aux vieilles bâtisses. Puis je me suis mise à dessiner en couleurs, avec toujours la même passion, la nature, les oiseaux et fleurs en particulier, ensuite à la peinture à l’huile puis l’aquarelle. En exposant, tous quatre espérons avoir des critiques constructives, qui serviront à améliorer notre travail ainsi."

Œuvres aux enchères pour le

Le vernissage aura lieu le vendredi à 20 h. Samedi et dimanche, l’exposition sera visible de 10h à 19 h. Dimanche à 19 h 15, plusieurs œuvres seront mises aux enchères au profit du Télévie. L’entrée est gratuite les 3 jours.

Par ailleurs, le groupe de rock alternatif WolfWine se produira avant le vernissage, à 19h à l’église de Forrières, juste à côté de la galerie de 3 jours, pour le Télévie aussi.

"Je suis mamy d’une petite fille qui a une maladie orpheline, et une autre artiste est maman d’une fille ayant la maladie de Charco, on voulait donc joindre l’utile à l’agréable", avance Dominique Paulus.

Infos et réservations (10 €): 0476/587175. Réservations pour le concert (10 €) et informations: Dominique Paulus: 0476/587175.