Haro sur Vivalia

La Province de Luxembourg étant l’actionnaire majoritaire de Vivalia, il est de tradition que les conseillers provinciaux s’épanchent sur les orientations prises par l’intercommunale des soins de santé. Ainsi, comme à son habitude, François Kinard, a critiqué sans finesse l’attitude des politiques dans Vivilia 2025, et singulièrement celle des libéraux. Rappelons que le bourgmestre d’Aubange est l’un des fervents opposants à la construction de l’hôpital de Houdemont, défendant le maintien d’un site hospitalier aigu à Arlon. Il a toutefois souligné que le dialogue est renoué avec Vivalia. Il a rencontré le nouveau directeur général, Pascal Mertens, et va le revoir. « On a enfin eu un débat constructif sur le sujet, on n’est pas d’accord sur tout, et on ne sera pas d’accord sur tout », commente-t-il.