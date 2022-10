Elvire Delvaux, la maman de Michel Boreux, est décédée

À l’origine de l’Auberge de Rochehaut

C’est en 1976 que Jean Boreux et Elvire eurent l’idée de démarrer l’entreprise que l’on connaît aujourd’hui. À l’époque, il n’était question que d’un gîte rural, une table d’hôtes et une chambre à Rochehaut. Dans les années 90, Michel et son épouse Patricia reprennent les affaires pour devenir la success-story que l’on connaît aujourd’hui avec ses nombreux restaurants, ses magasins, sa brasserie, son parc animalier, ses lodges et ses activités en pleine nature. Elvire et Jean ont fait germer une graine qui aujourd’hui est devenue une impressionnante forêt entretenue, depuis peu, par les trois enfants de Michel et Patricia: Éloïse, Arnaud et Jordan.

Funérailles ce vendredi

Elvire Delvaux repose à son domicile de Rochehaut, au numéro 4 de la rue de la Cense, où la famille sera présente mercredi et jeudi de 14 h 00 à 19 h 00. Les funérailles et l’inhumation auront lieu ce vendredi 28 octobre à 10 h 30 en l’église de Rochehaut.