"On n’a reçu aucune demande de la Ville d’Arlon, répond le bourgmestre François Kinard. Et nos moyens ne sont pas illimités."

À l’image de Robin Rosman, on sent les conseillers touchés par le sort des sans-abri. "L’abri de nuit refuse du monde tous les soirs de grand froid, souligne-t-il. Tous les subsides du monde ne les aideront pas. Il faudrait créer une autre structure."

Sur la commune d’Aubange ? La présidente du CPAS, Catherine Habaru, coupe court. "Chez nous, je ne vois pas qui pourrait mettre en place cette structure, avec une direction, des bénévoles, un bâtiment, explique-t-elle. Si quelqu’un a l’envie de porter cette structure, pourquoi pas. J’ai eu contact avec la Croix-Rouge, même son de cloche, elle ne peut pas porter ce genre de structure. "

Signalons que le conseil communal aubangeois, avec un ordre du jour restreint, s’est surtout réuni pour approuver la poursuite du 2e pilier de pension pour les agents contractuels, confié à Ethias Pension Fund. Unanimité.

Éclairage communal éteint la nuit

Aubange fait partie des 43 communes de la province qui éteindront l’éclairage public communal, la nuit, de minuit à 5h du matin. Luc Weyders craint l’insécurité et l’augmentation des délits. "C’est une fausse idée que de croire qu’il y aura plus d’incivilités ou de délits dans le noir, répond le mayeur. Ce n’est pas ce que disent les chiffres de la criminalité. Mais si cela pose problème, on réagira bien sûr."

Les caméras de vidéosurveillance seront toujours fonctionnelles dans le noir, précise Marc Arend (TPA).

"Lors d’un précédent conseil, vous avez décidé de maintenir l’éclairage de Noël, ce n’est pas contradictoire ?", demande Luc Weyders. "Non, assure le bourgmestre. Il sera éteint de minuit à 5h du matin, au même titre que l’éclairage public.".