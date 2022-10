"On a toujours voulu réorganiser le Relais pour la Vie, mais le comité était épuisé, puis le Covid est passé par là et on a dû le reporter de 2020 à plus tard", note Carine Bonjean, responsable des cérémonies du comité organisateur marchois, et échevine de la Vie associative, du Plan de Cohésion sociale et des Aînés de la Ville de Marche, co-organisatrice de l’événement.

Inutile de dire qu’on pouvait lire énormément d’émotions sur les visages et en deviner autant dans les cœurs samedi après-midi, lorsque les Battants, ceux qui ont vaincu ou luttent toujours contre celle-ci, pour un tour d’honneur, et 53 équipes pour 24 heures, se sont mis en marche dans 2 palais du WEX.

Cérémonie des bougies

Jusque dimanche après-midi, ce sont pas moins de quelque 2 500 marcheurs qui se sont relayés, au sein de formations aux couleurs d’entreprises locales, d’écoles, de villages, du secteur associatif et folklorique,… Impossible de toutes les nommer, mais citons par exemple le carnaval de Marche, Vivalia et la Ville de Marche. Chacune a aussi animé un stand avec une activité de récolte de fonds durant les 24 heures

Un magnifique élan de solidarité grâce auquel un remarquable chèque de 95 000 €, et un peu plus encore avec des chiffres encore attendus pour finaliser sa signature, sera reversé à la Fondation contre le cancer.

Et que tous les généreux marcheurs, et pas que, espèrent évidemment contribuera à des avancées au niveau de la recherche, pour diminuer le nombre de victimes de la maladie. Auxquelles un vibrant hommage a aussi été rendu samedi soir lors de la cérémonie des bougies. Durant laquelle des lanternes ont fleuri tout au long du parcours, des textes ont été lus, et un hope, traduisez espoir, a été écrit, et un cœur dessiné, de flammes. Deux symboles qui à eux seuls résument parfaitement le Relais pour la Vie.