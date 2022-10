Trop cher la campagne pour recruter des infirmières ?

La Province a annoncé l’an passé débloquer un million d’euros pour aider au recrutement d’infirmières dans nos hôpitaux. Comment est ventilé ce million ? 600 000 € sont dédiés à la prime d’attractivité pour 2022 et 2023 (7 000 € par infirmière à temps-plein). Un projet pour le bien-être des stagiaires va voir le jour. Et un peu moins de 100 000 € ont été dépensés pour une campagne de recrutement (diffusée sur plusieurs supports médiatiques et sur les réseaux sociaux), confiée à une société extérieure. En attente de documents plus précis, l’opposition libérale juge cette campagne trop onéreuse.