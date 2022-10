Sibret : la boulangerie-pâtisserie Aux délices de Chloé fermera définitivement le 1er  novembre

Le 1er novembre, la boulangerie-pâtisserie Aux délices de Chloé fermera définitivement ses portes, privant ainsi le village de Sibret (Vaux-sur-Sûre) du seul établissement de ce type. La famille Willemet était au four depuis une vingtaine d’années et a dû baisser pavillon au vu de la situation économique particulière. « Les matières premières qui s’envolent et puis l’énergie bien sûr, explique Cédric Willemet. Le mazout, le gaz et l’électricité qui s’affolent et cela nous touche de plein fouet car on a besoin des trois. On a donc pris cette décision qui n’est pas facile avant que ce soit la catastrophe. On ne voit pas d’avenir et les politiques ne semblent pas vraiment bougés. Les boulangeries ferment l’une après l’autre et je ne vois pas d’issue. Il n’y aura pas de repreneur. »