Scène surréaliste lors de l’audition d’un jeune durbuysien à la cour d’appel de Liège : il passe son téléphone au juge !

Un habitant de Durbuy âgé de 28 ans pourrait bénéficier d’une peine de probation autonome devant la cour d’appel de Liège pour avoir porté des coups et harcelé, notamment téléphoniquement, son ancienne compagne, une dame qui a d’importants soucis psychiques. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le prévenu a fait forte impression lors de son passage devant le magistrat. Il n’a pas été des plus aisé pour Me Sophie Gorlé, son avocate, de défendre l’intéressé. Arrivé en retard à l’audience, il s’est fendu d’un tonitruant "Bonjour tout le monde !" En entrant dans la salle, coupant ainsi la plaidoirie d’un avocat qui tentait d’arranger le cas de son client dans une toute autre affaire. Pendant toute la dite plaidoirie, le prévenu n’a cessé de montrer des signes ostensibles de son agacement concernant la durée de l’exercice. Muni d’un sac rouge de courses des plus discrets, il a soufflé son désaccord de manière bien audible, s’est plusieurs fois levé et s’est fendu d’un "enfin" à la fin du laïus de l’homme de loi. N’y tenant plus, il s’est directement rendu devant les juges alors que son tour n’était pas encore arrivé. Le prévenu a encore été contraint de patienter durant le prononcé d’un arrêt. Ce fut ensuite au tour de l’intéressé de s’exprimer. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il en avait des choses à dire. Il n’a cessé de ponctuer son récit de grands gestes et de mimiques qui ont donné du fil à retordre à tout qui était décidé à garder son sérieux dans la salle d’audience. Alors que le parquet général était en train de s’exprimer, le téléphone qui vise à surveiller les déplacements du prévenu, sous la surveillance d’un bracelet électronique, a retenti. Là, l’homme n’a eu d’autre choix que de répondre. Son assistante de probation qui était à l’autre bout de la ligne, a eu bien des difficultés à le croire lorsqu’il a déclaré qu’il se trouvait bien devant une cour d’appel. Le prévenu a donc décidé de passer directement son téléphone au juge ! S’en est suivie une scène surréaliste lors de laquelle le juge a dû, à plusieurs reprises, faire état de sa fonction et de son nom en expliquant à l’assistante que le jeune homme était bien présent devant la cour d’appel. Le juge a ensuite poliment demandé à la dame de ne plus rappeler pour éviter de perturber encore plus l’audience. Le ton ne devait pas être très concluant car la dame a rappelé moins de 5 minutes plus tard… C’est le parquet général qui a eu la mission de faire comprendre que ces appels intempestifs dérangeaient le bon déroulement de l’instruction d’audience. La magistrate a souligné que l’assistante de probation avait dû recevoir la convocation du prévenu devant la cour d’appeler a, fermement et instamment prié l’assistante de ne plus rappeler. L’avocate générale a demandé que la mesure du bracelet électronique ne soit plus appliquée au prévenu. Me Sophie Gorlé est également allée dans ce sens. "Feu vert", s’est alors exclamé le prévenu devant une salle interloquée. "Je vous remercie, la cour d’appel de Liège, de vos compétences, parce que ça devient du n’importe quoi. Vous êtes de bonnes personnes, justes et des personnes qui ont du cœur. Vous savez voir les souffrances. Chapeau bas et respect à vous et à toute l’équipe !" Il faut le concéder, on s’amuse rarement autant au sein des salles d’audience. La cour rendra un arrêt en novembre.