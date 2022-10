Paliseul dans le noir entre minuit et cinq heures, François Lagneau « mitigé »

Anne Carrozza demande s’il est possible de revenir en arrière si cette mesure pose des soucis à la population ou provoque notamment un sentiment d’insécurité. François Lagneau va dans le même sens. "Je suis mitigé. Dans le centre de Paliseul, il y aura toujours l’éclairage régional, mais dans les petits villages, je suis moins convaincu par cette décision, commente le citoyen de Framont. Je comprends la démarche, et je suis content que la question soit posée au conseil plutôt qu’une décision soit tombée au Collège. Oui, on fera une économie, mais je pense qu’il faudra être attentif aux cas d’insécurité." Le conseiller de la minorité s’est abstenu sur ce point.