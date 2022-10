L’Hôpital de Houdemont présenté aux Habaysiens

Le bourgmestre habaysien Serge Bodeux a rappelé que c’est la troisième fois qu’une telle réunion d’information était organisée pour informer les Habaysiens de l’avancée des travaux ainsi que du calendrier prévu pour la construction du "Géant d’Houdemont." Il a rappelé avec un brin d’ironie le nombre astronomique de pages des quinze dossiers, dont tout un chacun peut prendre connaissance.

Le nouveau directeur général de Vivalia, Pascal Mertens, a salué l’avancée d’un magnifique projet, le plus important jamais réalisé en province de Luxembourg. "En venant aujourd’hui à Houdement, on se sent déjà un peu chez nous", lâche-t-il avec enthousiasme.

Une présentation d’une heure et demie

Le Docteur Vincent Delrue, gestionnaire médical du projet et Florence Riguelle, gestionnaire du projet, ont détaillé en plus d’une heure et demie, un travail qui a demandé une réflexion en profondeur, abordant parfois des points essentiels qui pourraient apparaître à ce stade comme des détails, comme l’utilisation d’eau de pluie dans les toilettes ou la composition des plateaux-repas pour les patients.e

La superficie totale (44 hectares le long de l’E411) est divisée en trois zones: une zone tampon entre l’autoroute et l’hôpital ou seront installés les parkings, l’hôpital proprement dit et une zone verte où l’environnement sera préservé grâce à 2,7 km de haies, avec des zones de détente et de balades pour les patients et le personnel. Un bassin de rétention d’eau servira à la fois pour les besoins de l’hôpital comme pour les besoins communaux qui vont s’accroître avec l’augmentaion des logements et des bassins économiques qui vont se créer.

Quand le jeu des questions-réponses a débuté, on a pu se rendre compte que les citoyens sont beaucoup plus préoccupés par l’avenir de leurs soins de santé que par la construction de ce qui est présenté comme un outil idéal et indispensable. Les différents responsables, dont le Docteur Pierre, directeur pour les Affaires médicales, sont intimement persuadés que toutes les difficultés actuelles seront résolues par la mise en service de "Vivalia 2027-2028." Visiblement l’arrivée de l’hôpital séduit le peuple habaysien, qui ne cache pas son inquiétude pour la qualité actuelle des soins de santé.

Diminution des lits

"Le nombre total de lits dans la Province sera inévitablement revu à la baisse comme partout en Europe, indique le Docteur Delrue. Il y en aura plus à l’hôpital de jour et moins pour les hospitalisations à longue durée."