"Combien est-ce que cela coûte à la Commune, questionne Anne-François Tahay. Je peux comprendre qu’il soit intéressant de faire le pont, mais les personnes peuvent prendre ces jours dans leurs congés légaux. Peut-être que nous pourrions garder ce budget afin d’offrir des sacs bleus à la population par exemple afin que cela serve à l’entièreté de la population."

Directrice générale, Eline Hegyi a indiqué "que cela représente deux jours où le personnel communal ne travaille pas, mais que ce n’était pas possible de récupérer cet argent pour le mettre à autre chose car il s’agit du salaire du personnel. C’est un temps de travail qui n’est pas presté, mais l’argent ne peut pas être récupéré."

Pour Philippe Léonard, répondant à une remarque d’Anne Carrozza par rapport à la conjoncture actuelle, cette dispense est aussi "une certaine reconnaissance des efforts consentis par le personnel. Les exigences sont de plus en plus nombreuses. Si nous pouvons leur permettre de souffler deux jours par an…"

Au vote, la minorité a préféré s’abstenir.

Une soirée d’informations pour limiter sa consommation

Un peu plus tôt dans la soirée, Philippe Léonard a rappelé "qu’une présentation du conseiller en énergie, ouverte à tous, sur tous les petits gestes pouvant permettre de mieux gérer sa consommation de manière générale aura lieu le 02 novembre prochain, à la salle de Sauvian. La présentation aura lieu à 19 h 30."

Dans la foulée, Stéphane Dauvin a expliqué les dossiers de réfection de la rue de la Montagne à Framont et de la rue du Marmosay à Offagne. "Deux dossiers qui rentrent dans le PIC, précise l’échevin des Travaux. Pour Framont, il est question de la création d’un trottoir d’un côté la voirie, du remplacement des luminaires existants, de la pose d’une nouvelle couche de roulement ou encore des travaux d’égouttage. En ce qui concerne Offagne, les travaux consisteront notamment en la création de filet d’eau et des travaux d’égouttage." Les deux points ont été approuvés à l’unanimité.

Le conseil a également discuté de la possibilité d’adhérer à la Charte d’Éclairage public proposé par Ores. François Lagneau a toutefois voulu savoir "si la Commune ne risquait pas de payer plus en forfait. Car avant, nous payions à la prestation." Philippe Léonard a répondu que ce n’était plus possible. Anne Carrozza, elle, a fait remarquer que "65% des lumières ont été remplacées par du LED. Ce qui demande donc moins d’entretien."

Philippe Léonard a indiqué "être d’accord, mais il existe toujours la possibilité de dégâts liés par exemple à l’humidité. Cela ne concerne pas que le luminaire en lui-même." Le point a finalement été approuvé à l’unanimité.