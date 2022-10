Depuis leur 1er album, Les Pompiers ont bien changé

Stédo, 21 albums et toujours pas de gags redondant ou tout simplement un scénariste à court d’idées ?

Non. c’est vrai que c’est incroyable, mais j’ai compté, depuis le 1er tome des Pompiers, que j’ai dessiné plus de 900 gags de mon collègue et ami scénariste Cazenove. Et pas une fois je ne l’ai pris en défaut de ressasser la même histoire ! Il faut le faire, parce qu’il scénarise pas mal de séries à succès chez Bamboo, et avec la même verve !

Comment fait-il, à votre avis ? Il se base sur des faits réels ?

Non, cela jamais. Il reçoit des tas de courriers avec des histoires plus ou moins comiques qui sont arrivées aux pompiers, mais il part du principe que ce serait trop spécifique à cette profession, sorte de private jokes pour s’en inspirer. La multitude de personnages très typés, favorise l’émergence de situations comiques.

Dans ce T.21, il est question de pompiers en tenues sales et aux moyens limités.

Oui, c’est une façon de montrer que dans certaines casernes, on manque de moyens pour que tout soit au top.

Quelle a été la plus grosse difficulté pour dessiner ce nouvel album ?

Les tenues des pompiers. Ils sont en train d’en changer en France et cela se fait progressivement. On s’est donc posé la question de savoir si on rhabillait tous nos personnages avec la nouvelle tenue, qui est moins intéressante d’un point de vue graphique, ou si on gardait les anciens uniformes. Finalement on a opté pour introduire petit à petit ces nouveaux équipements vestimentaires.

Cela fait 20 ans que vous dessinez Les Pompiers. Qu’est-ce qui a changé depuis tout ce temps ?

Le dernier album et celui-ci soulignent le manque de respect croissant et la violence de plus en plus présente à l’égard des secours. On n’aurait jamais imaginé cela jusqu’il y a cinq ou six ans. Idem pour les pompières. Dans ce T.21, il y en a 3 ou 4. C’est à peine s’il y en avait une dans les premiers albums, ce qui était la réalité de l’époque dans les casernes. Il y a de plus en plus de dames et c’est bien.

Comment les dessinez-vous sans risquer d’être accusé d’être macho ou sexiste ?

Le dessin est stéréotypé: par exemple, les filles sont plutôt jolies, ce ne sont pas des potiches et elles participent à l’action comme leurs collègues hommes. Et puis, il faut une blonde, une brune, des dames de couleurs, etc.

Dans les premiers albums, on voyait le héros sauver des filles qui en tombaient amoureuses. Maintenant, on dessine les pompières qui sont draguées par les gens qu’elles vont secourir. On ne nous impose pas un quota de femmes. Leur présence de plus en plus forte est quelque chose de naturel.

Pas de nouveau personnage dans ce T.21 ?

Non, mais peut-être dans le prochain, dans un an.

Les Pompiers, T.21 ; Point de pression, par Stédo et Cazenove, 48 p., 11,90 €