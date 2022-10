Conseil communal de Rendeux : la prime pour faire face à la crie énergétique reportée

« Fausse bonne idée »

Du côté de la minorité, Albert Cornet souligne "Le scepticisme" de son groupe, notant qu’il s’agit "D’une fausse bonne idée." Son groupe verrait bien que ce montant, au lieu d’être distribué à tous les ménages, soit dédié à un fonds spécifique géré par le CPAS qui analyserait les demandes. "Votre proposition, elle est déjà en route via le CPAS" avance le bourgmestre Cédric Lerusse. On l’explique dans la majorité: le transfert financier vers le CPAS va augmenter et les services du CPAS, eux, travaillent activement pour les problèmes liés à la crise énergétique. La présidente de l’Action Sociale Lucienne Dethier confirme. Le mayeur propose que le CPAS présente lors d’un prochain conseil les différentes actions entreprises et les profils des personnes qui poussent ses portes. En attendant, souligne le mayeur: "Voulez-vous que ce point soit postposé en attendant le retour du CPAS ?" La minorité acquiesce.

Plus de PMC

Analyse de la taxe liée aux déchets. Bonne nouvelle pour le contribuable, rien ne change. Carole Raskin (min.) cependant, verrait bien que le nombre de sacs PMC disponible augmente en fonction de la taille du ménage. Elle verrait également bien une diminution de la taxe, suite, dit-elle, à "La conjoncture." Si le principe d’augmenter le nombre de sacs PMC a été avalisé par la majorité, celui de la baisse de la taxe ne l’est pas: "Idelux nous annonce une hausse importante de ses coûts l’année prochaine. Si c’est pour diminuer cette année et augmenter après, cela n’a pas beaucoup de sens" explique le bourgmestre. Sébastien Depierreux (ind.) pour sa part, "regrette" que la prime à la fréquentation du recyparc ne soit pas réintroduite. Il n’est pas suivi.