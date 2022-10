Bertrix: un éducateur de l'IND suspendu par son pouvoir organisateur

On ignore à ce stade-ci, si des parents ont déposé plainte.

"Nous avons réagi rapidement pour protéger l’école et les élèves", ajoute encore ce membre du P.O. Une urgence qui se justifie aussi par le fait que ce même P.O. a l’obligation de rapporter les faits à l’instance judiciaire.

Un mail a été envoyé par la direction à l’adresse des parents et des élèves. Il date du 15 octobre 2022. Nous avons pu en prendre connaissance. On peut y lire ceci: "Afin de réagir aux rumeurs qui circulent actuellement, nous tenons à préciser que, suite à plusieurs plaintes d’élèves, remontées auprès de la direction, à propos d’un des éducateurs de l’école qui aurait tenu des propos inappropriés et qui aurait adopté une attitude inopportune à l’égard de certains élèves […] a pris la décision de suspendre préventivement cet éducateur. Il convient de laisser les autorités policières et disciplinaires mener leurs investigations, dans le respect, à ce stade, de la présomption d’innocence."