Jeudi dernier, ils ont présenté leur nouveau spectacle basé sur un film d’animation.

"C’est la première fois qu’on raconte une histoire en tant que telle", explique Colin Delloye, bassiste du groupe.

"Ce film est très poétique, mais en même temps, il porte une forme de violence dans les images, ajoute Judith Hoorens. Ce petit garçon arrive d’on ne sait où, avec un parachute, perdu, abandonné et poursuivi par ce monstre. On vacille entre cette tension et la poésie des paysages et de l’amitié naissante entre cet enfant et l’oiseau qu’il a rencontré."

Fait maison

Comme un retour en arrière dans le cinéma d’avant les années 30, le groupe accompagne la trame narrative en la soutenant de leur musique, qu’ils ont composée eux-mêmes pour ce film. "Away" a été dessiné, monté et mixé par un jeune Letton de 19 ans. Gints Zilbalodis l’a réalisé tout seul, dans sa chambre. Le groupe a choisi de repartir à zéro pour composer leur propre bande son originale. Cela représente plus d’un an de travail, de la composition aux répétitions, jusqu’à l’enregistrement de l’album. Une des difficultés: trouver le film adéquat pour leur projet, et leur style musical. "On choisit quelque chose qui nous parle et qui ne comporte pas de dialogues ou qui soit trop long. À partir de là, on découpe le film en partie qui nous semble logique et on commence à composer. Ça se passe vraiment comme un puzzle, on ne commence pas forcément par le début: on trouve des idées, et puis de fil en aiguille, ça devient 75 minutes de musique.", raconte le bassiste.

100% belge

We Stood Like Kings est un groupe totalement belge, et pourtant, il s’illustre plus souvent à l’international que dans nos régions. La pianiste Judith Hoorens, est originaire de Habay, le bassiste Colin Delloye de Marche-en-Famenne, le batteur Lucas Vanderputten et le guitariste Diego Di Vitto viennent quant à eux de Bruxelles.

Dans les prochains jours, ils partiront en tournée un peu partout en Europe: Luxembourg, Autriche, Suisse et Liechtenstein.

Pour des dates plus locales, il faudra encore attendre. Toutes les informations sont à retrouver sur leur site et réseaux sociaux.

www.westoodlikekings.com